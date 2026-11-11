



Январские и майские праздники - долгожданное время для работающего населения, так как длинные выходные становятся мини-отпуском.



Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перенести часть выходных дней с новогодних праздников на майские. Как сообщает ТАСС, политик отметил, что не предлагает создавать новые выходные, а лишь перераспределить уже существующие.



Например, в 2027 году новогодние каникулы будут длиться 11 дней - с 31 декабря по 10 января включительно. Майские праздники разделены на две части - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, между которыми четыре рабочих дня. Эти дни можно было бы перенести на зимний период между Новым годом и Рождеством.



Миронов подчеркнул, что длинные майские выходные особенно удобны для жителей сельской местности и владельцев дач, так как в мае необходимо заниматься посевами и посадкой растений. Кроме того, этот вариант подходит для тех, кто не может позволить себе зимний отдых за границей, поскольку лето в России, особенно на севере, короткое, и отдых в это время года более востребован.



Пока же утверждённый производственный календарь на 2027 год предполагает длинные январские праздники. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.