ООО «Бизнес континент» обязали освободить строительную площадку в Волжском, где компания должна была возвести детскую поликлинику. В арбитражный суд Волгоградской области ранее поступило заявление ГБУ «Управление капитального строительства» с требованием перед этим вывезти оттуда все имущество и строительный мусор, а также передать рабочую, проектную и исполнительную документацию на выполнение работ по строительству поликлиники.

Решение не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе арбитража.

Напомним, контракт с московской компанией «Бизнес континент» был расторгнут после того, как в конце июля 2026 года на стройплощадку, где возводится объект, нагрянул губернатор Волгоградской области.





Андрей Бочаров раскритиковал подрядчика, который должен был сдать детскую поликлинику до 30 октября 2025 года. Однако готовность объекта на момент визита главы региона составила всего 46%. Тогда, напомним, губернатора возмутила показная суета рабочих, которую инсценировал перед ним подрядчик. Глава региона раскритиковал и своего заместителя Юрия Седова за нереализуемые обещания сдать долгострои до конца 2026 года.

Последствия нагоняя от главы региона обернулись печальными последствиями для подрядчика и курирующего строительство заместителя губернатора Волгоградской области. Через несколько дней ГБУ «Управление капитального строительства» расторгло контракт с ООО «Бизнес континент». А затем и Юрий Седов потерял свою должность.

Напомним, на строительство поликлиники было выделено 953 миллиона рублей. Компания-победитель заключила контракт по максимальной цене. Московский подрядчик получил аванс из бюджета в размере 480,2 миллиона рублей.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об аресте директора ООО «Трест 7» из города Энгельса Алексея Кузнецова, который должен был построить поликлинику для жителей Камышина. В октябре сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с региональным управлением ФСБ установили факт хищения бюджетных средств в рамках госконтракта на сумму почти 38 миллионов рублей.