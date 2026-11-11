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Общество

Мэрию Волгограда оштрафовали за игнорирование предписаний МЧС

Общество 11.11.2026 07:00
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11.11.2026 07:00


Центральный районный суд Волгограда наказал администрацию за игнорирование предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности и наложил новый штраф в размере 75 тысяч рублей, говорится в судебном постановлении.

Согласно материалам дела, с 22 апреля по 20 мая в Волгограде прошла внеплановая выездная проверка за соблюдением администрацией города требований пожарной безопасности на территории Волгограда, где ранее были выявлены нарушения. Однако проверка показала, что они не устранены. Мэрии повторно было выдано предписание со сроком исполнения до 10 августа текущего года. Администрацию привлекли к административной ответственности со штрафом в 70 тысяч рублей.  

Еще одна проверка отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области прошла со 2 по 28 сентября. Администрацию снова уличили в неисполнении ранее выданных предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности и оштрафовали уже на 75 тысяч рублей. Речь идет о зарослях камыша, сухой травы и залежах мусора почти во всех районах Волгограда.

Так, в Кировском районе в овраге, который находится в границах переулка Астраханский, Сухореченский и улицы Сивашская, проверяющие указали на камыш, который в случае возгорания может угрожать жилым домам. Аналогичная ситуация и с оврагами в границах улиц Липовая, Старополтавская, Чехова, Сиреневая, Репродукторная и Ковыльная, а также переулка Советский, улиц Камышинская, Покровского, Ртищевская и улицы Усть-Бузулукская.

Угрожающие частному сектору заросли камыша и сухой травы выявлены и в Красноармейском районе на территории поселка 19-го партсъезда, а также в Краснооктябрьском районе в овраге реки Мокрая Мечетка. В данном случае пожар может угрожать жилым домам СНТ «Металлург» и СНТ «40 лет Октября», частным домовладениям по ул. Араратская, ул. Хрустальная, Героическая, Долинная и др. От растительности также городские власти должны были очистить овраг и склон вблизи остановки общественного транспорта «ЖКО» и открытую территорию вблизи ул. Александра Матросова.

В Тракторозаводском районе камыш и сухая трава создает угрозу перехода пламени в случае пожара на жилые дома и строения на улице Холмистая и ул. Богдана Хмельницкого.

В Ворошиловском районе выявлена несанкционированная свалка горючих отходов на территории между Новым Ворошиловским кладбищем и СНТ Мирный. А в Кировском районе мусором забросали место у памятника «Кировчане соблюдайте чистоту», который уже неоднократно зачищали от отходов. Внушительный список несанкционированных свалок проверяющие зафиксировали также в Красноармейском, Кировском, Краснооктябрьском, Советском и Тракторозаводском районах.

– Данных о том, что со стороны администрации Волгограда предприняты все зависящие от неё меры по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности, представителями юридического лица в ходе проведения проверок ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также при производстве по настоящему делу об административном правонарушении, не представлено, – говорится в материалах суда. – Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность администрации Волгограда по делу не установлены.

Из-за отсутствия отягчающих обстоятельств по делу размер административного штрафа был снижен со 150 до 75 тысяч рублей. Примечательно, что представители администрации Волгограда, а также представитель ГУ МЧС России по Волгоградской области в судебное заседание не явились, поэтому административное дело было рассмотрено в их отсутствие. Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки. 

Фото из архива V102.RU

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