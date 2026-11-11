



РСЧС Волгоградской области в 00:23 сообщила об угрозе атаки БПЛА. В настоящее время опасность сохраняется. Граждан настоятельно просят быть бдительными и оставаться в безопасных местах до получения официального сигнала об отмене угрозы.



Согласно информации мониторинговых каналов, фиксации вражеских дронов были в Новоаннинском, Михайловском, Алексеевском, Нехаевском, Урюпинском, Новониколаевском, Кумылженском, Фроловском районах.



Аэропорт Волгограда работает в шттаном режиме, ограничений на полёты Росавиация не вводила.