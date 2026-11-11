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Общество

Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской области с ночи

Общество 11.11.2026 05:53
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11.11.2026 05:53


РСЧС Волгоградской области в 00:23 сообщила об угрозе атаки БПЛА. В настоящее время опасность сохраняется. Граждан настоятельно просят быть бдительными и оставаться в безопасных местах до получения официального сигнала об отмене угрозы.

Согласно информации мониторинговых каналов, фиксации вражеских дронов были в Новоаннинском, Михайловском, Алексеевском, Нехаевском, Урюпинском, Новониколаевском, Кумылженском, Фроловском районах.

Аэропорт Волгограда работает в шттаном режиме, ограничений на полёты Росавиация не вводила.

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