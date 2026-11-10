



Операторы FPV-перехватчиков 242-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск уничтожили беспилотные летательные аппараты ВСУ в воздушном бою. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Южном военном округе.





На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие выявляют цель и, запуская FPV-дроны, с высокой точностью поражают намеченные объекты в воздухе и стане врага.

Для противодействия дронам противника российские военные применяют специальные FPV-дроны, которые постоянно находятся в воздухе для контроля воздушной обстановки в зоне ответственности.

Благодаря профессиональным действиям операторов были сбиты тяжёлые гексокоптеры ВСУ типа «Баба-Яга».





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.