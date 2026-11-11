Восемь авиарейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





Минувшей ночью на территории Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Однако аэропорт Росавиация не закрывала - он работал в штатном режиме.

Сейчас угроза атаки БПЛА позади, в воздушном пространстве угроз нет. Тем не менее, согласно информации онлайн-табло, задерживаются сразу восемь рейсов - четыре на вылет и четыре на прилёт.



Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга ожидаются с задержками. Известно, что аэропорты Пулково, Внуково, Домодедово приостанавливали работу, пока там была опасность по БПЛА.