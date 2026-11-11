



В Волгоградской области 11 ноября в 00:23 объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям региона предписано соблюдать меры предосторожности.

Региональные власти и экстренные службы призывают граждан немедленно зайти в помещения. Для укрытия следует выбрать комнату без окон — санузел, коридор или кладовку. Оптимальным местом является пространство на полу между двумя капитальными стенами. Находясь в здании, категорически запрещено подходить к окнам и пользоваться лифтами.

Жителям необходимо оставаться в безопасных местах до получения официального сигнала об отмене угрозы. В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Напомним, что на территории региона действует запрет на фото и видеосъемку вражеских дронов, а также последствий их применения.