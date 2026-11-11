



1 декабря истекает срок уплаты нескольких видов налогов, включая имущественный, транспортный и земельный.



Большинство собственников уже успели произвести необходимые платежи. Однако, тем, кто ещё не погасил свои обязательства перед государством, следует обратить внимание на то, что со 2 декабря начнут начисляться пени. Проценты будут добавляться ежедневно, составляя примерно 47 копеек за каждую неоплаченную тысячу рублей.



Отметим, сумма пеней напрямую зависит от текущей ключевой ставки, которая составляет сейчас 14%. Решение по изменению ставки Центрального банка РФ будет принято 18 декабря, что может повлиять на размер начисляемых пеней.