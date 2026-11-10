



В СМИ Волгоградской области с анонимных аккаунтов начал распространяться видеоролик, на котором женщина, представляющаяся директором волгоградской школы №13, призывает родителей забрать вещи детей и искать другое учебное заведение. Якобы школа закрывается через неделю из-за дефицита бюджета.





По информации канала «Война с фейками Волгоградской области», распространяемый ролик оказался дипфейком. За основу взята видеозапись десятилетней давности, на которой запечатлена директор московской школы №2121 имени Маршала Советского Союза С. М. Штеменко Елизавета Чиркова. В оригинале речь шла совершенно о другой теме, а заявление о закрытии волгоградской школы было добавлено с помощью искусственного интеллекта.

Злоумышленники пытаются выдать сфабрикованное обращение за актуальную новость, рассылая его в редакции региональных СМИ. Подобные вбросы рассчитаны на создание паники среди родителей и распространение недостоверных сведений о работе образовательных учреждений.

Жителей призывают не доверять сомнительным видеозаписям, даже если они выглядят убедительно, и проверять информацию об изменениях в работе школ через официальные каналы образовательных учреждений и органов власти.

Видео: «Война с фейками Волгоградской области»