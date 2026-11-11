



Бывают случаи, когда граждане теряют свой паспорт. Получить новый документ в замен утраченного не составит особого труда, но, как информирует портал Объясняем.РФ, нужно обязательно проверить кредитную историю в таком случае.



Так, если вы обнаружили пропажу паспорта, немедленно обратитесь в полицию и подайте заявление на его аннулирование через портал «Госуслуги». Потеря паспорта может привести к тому, что мошенники воспользуются вашими данными для оформления кредита или сим-карты для незаконных действий.





Важно сохранять спокойствие и действовать по плану. После обращения в полицию и подачи заявления на аннулирование паспорта, зайдите в раздел «Госуслуг» «Получение информации о хранении кредитной истории». Здесь можно отправить бесплатный запрос (до двух запросов в год). В полученном отчёте будет указан список бюро кредитных историй, где хранятся данные. Запросите отчёт в каждом из них, чтобы узнать о всех действующих кредитах, оформленных на ваше имя, и проверить, не воспользовались ли мошенники вашими данными.



В случае обнаружения фиктивного кредита, немедленно обратитесь в банк, сообщите о мошенничестве и запросите копию договора и данные банковского счёта, на который были переведены средства. Эти документы приложите к заявлению в полицию, которое нужно подать как можно скорее.



В бюро кредитных историй есть функция «оспаривание записи» – используйте её. Оперативное действие поможет избежать судебных разбирательств. Если кредитор отказывается признать ошибку, подайте жалобу в Банк России и подготовьте исковое заявление в суд.



Далее проверьте наличие «левых» сим-карт. Для этого воспользуйтесь разделом «сим-карты» на портале «Госуслуги». Если в списке появится новый номер, обратитесь к оператору связи и в полицию. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем, через портал «Госуслуги» можно установить самозапрет на оформление кредитов и новых сим-карт.