В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружия





Житель Волжского пострадал от хулиганского нападения любителя стрельбы. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в полицию обратился 48-летний мужчина. Он рассказал, что у дома № 50 по проспекту Ленина в него дважды выстрелил из пневматического пистолета неизвестный.

Стражи порядка быстро нашли и задержали подозреваемого. 39-летний местный житель сознался в том, что стрелял в прохожего. По его словам, у него не было каких-либо причин стрелять в земляка - просто он был пьян. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, что это не единичный случай хулиганской стрельбы из пневматического оружия. Так, по сообщениям волгоградцев, в Дзержинском районе неизвестный повредил стекла на припаркованной машине.



