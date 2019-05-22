«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойно







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: ремонт скульптуры «Родина-мать зовет!», суровый «Суворовский натиск», подготовка к юбилею Волжского, нарушения на Тракторном рынке, черная икра в гараже и другие темы дня.





Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



