В Котельниково Волгоградской области установили карантин по бешенству

Экология 18.05.2019 12:13
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18.05.2019 12:13
В жилом массиве города Котельниково Волгоградской области установлен карантин по бешенству из-за вспышки заболевания у животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, ограничительные мероприятия вводятся на два месяца со дня выявления последнего случая заболевания.
Вспышка бешенства выявлена в домовладении на ул. Ремезова. В период действия карантина будут проведены все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия.
Отметим, что еще один очаг бешенства выявлен в хуторе Чиганаки Котельниковского района. В этом населенном пункте также установлен карантин. В период его действия запрещено проводить выставки животных, торговать ими и вывозить их за пределы неблагополучной территории.
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