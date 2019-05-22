В Котельниково Волгоградской области установили карантин по бешенству





В жилом массиве города Котельниково Волгоградской области установлен карантин по бешенству из-за вспышки заболевания у животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, ограничительные мероприятия вводятся на два месяца со дня выявления последнего случая заболевания.

Вспышка бешенства выявлена в домовладении на ул. Ремезова. В период действия карантина будут проведены все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия.

Отметим, что еще один очаг бешенства выявлен в хуторе Чиганаки Котельниковского района. В этом населенном пункте также установлен карантин. В период его действия запрещено проводить выставки животных, торговать ими и вывозить их за пределы неблагополучной территории.



