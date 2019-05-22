Экология

В Котельниково Волгоградской области установили карантин по бешенству

Экология 18.05.2019 12:13
1645 0
18.05.2019 12:13


В жилом массиве города Котельниково Волгоградской области установлен карантин по бешенству из-за вспышки заболевания у животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, ограничительные мероприятия вводятся на два месяца со дня выявления последнего случая заболевания.
Вспышка бешенства выявлена в домовладении на ул. Ремезова. В период действия карантина будут проведены все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия. 
Отметим, что еще один очаг бешенства выявлен в хуторе Чиганаки Котельниковского района. В этом населенном пункте также установлен карантин. В период его действия запрещено проводить выставки животных, торговать ими и вывозить их за пределы неблагополучной территории.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы
07.05.2019 14:07
11872 44
Сбежавшая от хозяина из Волгоградской области медведица переселилась под Санкт-Петербург
22.04.2019 18:58
6128 2
В Волгограде погибла еще одна сбежавшая с острова Сарпинского косуля
17.05.2019 11:16
6170 12
Экология
21.05.2019 17:37
Экология 21.05.2019 17:37
11973 6 Обсудить

0
Далее
Экология
21.05.2019 09:44
Экология 21.05.2019 09:44
13122 19 Обсудить

0
Далее
Экология
20.05.2019 10:46
Экология 20.05.2019 10:46
12774 19 Обсудить

0
Далее
Экология
19.05.2019 16:47
Экология 19.05.2019 16:47
4599 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.05.2019 12:09
Экология 17.05.2019 12:09
1101 17 Обсудить

0
Далее
Экология
17.05.2019 11:16
Экология 17.05.2019 11:16
6170 12 Обсудить

0
Далее
Экология
10.05.2019 16:31
Экология 10.05.2019 16:31
4932 0 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 15:13
Экология 07.05.2019 15:13
2184 6 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 14:07
Экология 07.05.2019 14:07
11872 44 Обсудить

0
Далее
Экология
07.05.2019 10:55
Экология 07.05.2019 10:55
1973 23 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 17:34
Экология 06.05.2019 17:34
2140 2 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 15:24
Экология 06.05.2019 15:24
5724 3 Обсудить

0
Далее
Экология
06.05.2019 11:31
Экология 06.05.2019 11:31
1638 3 Обсудить

0
Далее
Экология
03.05.2019 17:03
Экология 03.05.2019 17:03
11097 0 Обсудить

0
Далее
Экология
03.05.2019 11:04
Экология 03.05.2019 11:04
8748 80 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеютСмотреть фотографииCмотреть видео
19:45
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:17
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центровСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пройден пик скудного половодьяСмотреть фотографии
17:18
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружияСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”Смотреть фотографии
16:22
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры
15:12
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушкаСмотреть фотографии
15:10
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсникаСмотреть фотографии
14:51
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:26
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналкуСмотреть фотографии
14:07
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в КемеровоСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»Смотреть фотографии
13:16
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жильеСмотреть фотографии
13:06
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефонаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде труд дорожников уходит в пустотуСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистовСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:48
В судах Волгоградской области - новые назначенияСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМаСмотреть фотографии
08:34
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонамиСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойноСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 