В Волгограде подростки угнали, разбили и сожгли "копейку"





Группу подростков подозревают в угоне и уничтожении чужого автомобиля в Ворошиловском районе Волгограда. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, ЧП случилось ночью 15 мая. По данным следствия, четверо ребят в возрасте от 13 до 16 лет гуляли и увидели на парковке крупного гипермаркета “ВАЗ-2101”. Отогнув ветровое стекло водительской двери, они открыли машину. Затем они дотолкали ее до дороги. На улице Баррикадной машина врезалась в бетонный блок. После этого подростки камнями разбили окна и убежали, но позже они вернулись. 16-летний парень облил машину бензином и поджег её.