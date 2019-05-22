Борьба с коррупцией

Супруга нового руководителя СУ СКР по Волгоградской области обогнала генерала по доходам

Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
16691 11
17.05.2019 11:46


Стали известны доходы и список имущества семьи нового начальника Следственного управления СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, экс-начальник СУ СКР по Астраханской области Василий Семенов получил в 2018 году доход в сумме 2,8 млн рублей. Перечень его владений можно назвать скромным – ни элитных иномарок, ни огромных коттеджей в документе не отражено. Генерал-майор владеет только квартирой площадью 66 квадратных метров. Между тем, в пользовании у него находится частный дом размером 126 квадратов и 2,6 сотки земельного участка.
Доход супруги руководителя областного Следственного управления за минувший год заметно выше - 3,6 млн рублей. Известно, что в 2018 году из ее декларации исчезла квартира метражом 44 квадрата. В 2017 году женщина отчитывалась о получении 1 млн рублей доходов. Согласно сведениям за прошлый год, госпожа Семенова владеет двумя другими квартирами, одна из которых находится в общедолевой собственности (39 кв.м), другая – в индивидуальной ( 59 кв.м). Автомобиля у нее, также как и у супруга, не имеется.
Первый замруководителя СУ СКР по Волгоградской области Валерий Сафонов задекларировал годовой доход в сумме 2,6 млн рублей. Он является собственником двух земельных участков, двух квартир, одна из которых – в совместной собственности, и автомобиля «Mitsubishi Outlander».
Доход другого заместителя – Дмитрия Костина – составил 3,4 млн рублей. У него в собственности имеется земельный участок (15 соток), дом площадью 322 квадратных метра, полквартиры (142 квадратных метра) и машина «BMW X6».
Напомним, указ президента России о назначении руководителем СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова был подписал 28 декабря 2018 года. Его предшественник Михаил Музраев, возглавлявший управление долгие годы, был освобожден от должности. В настоящее время он работает помощником главы СК России.
Фото: volgograd.sledcom.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Люксовые иномарки и особняки: судьи арбитражного суда Волгоградской области показали свои владения
08.05.2019 12:19
22617 8
Супруга нового руководителя СУ СКР по Волгоградской области обогнала генерала по доходам
17.05.2019 11:46
16692 11
Брал «откаты» с премий: в Волгограде высокопоставленного офицера осудили за коррупцию в батальоне
22.04.2019 13:45
14981 10
Борьба с коррупцией
17.05.2019 08:31
Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
3253 18 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 14:14
Борьба с коррупцией 16.05.2019 14:14
5209 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 12:15
Борьба с коррупцией 16.05.2019 12:15
7048 19 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.05.2019 12:19
Борьба с коррупцией 08.05.2019 12:19
22617 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.05.2019 17:21
Борьба с коррупцией 07.05.2019 17:21
3060 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.05.2019 12:41
Борьба с коррупцией 07.05.2019 12:41
2508 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.04.2019 11:09
Борьба с коррупцией 24.04.2019 11:09
10424 2 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.04.2019 17:26
Борьба с коррупцией 23.04.2019 17:26
3497 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.04.2019 13:45
Борьба с коррупцией 22.04.2019 13:45
14981 10 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.04.2019 16:14
Борьба с коррупцией 19.04.2019 16:14
21145 42 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2019 09:42
Борьба с коррупцией 14.04.2019 09:42
15011 37 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.04.2019 22:13
Борьба с коррупцией 13.04.2019 22:13
35412 13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.04.2019 15:36
Борьба с коррупцией 02.04.2019 15:36
12216 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.03.2019 15:36
Борьба с коррупцией 21.03.2019 15:36
20397 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.03.2019 11:23
Борьба с коррупцией 13.03.2019 11:23
19398 33 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеютСмотреть фотографииCмотреть видео
19:45
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:17
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центровСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пройден пик скудного половодьяСмотреть фотографии
17:18
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружияСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”Смотреть фотографии
16:22
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры
15:12
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушкаСмотреть фотографии
15:10
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсникаСмотреть фотографии
14:51
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:26
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналкуСмотреть фотографии
14:07
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в КемеровоСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»Смотреть фотографии
13:16
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жильеСмотреть фотографии
13:06
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефонаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде труд дорожников уходит в пустотуСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистовСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:48
В судах Волгоградской области - новые назначенияСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМаСмотреть фотографии
08:34
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонамиСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойноСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 