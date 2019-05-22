Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
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17.05.2019 11:46
Стали известны доходы и список имущества семьи нового начальника Следственного управления СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, экс-начальник СУ СКР по Астраханской области Василий Семенов получил в 2018 году доход в сумме 2,8 млн рублей. Перечень его владений можно назвать скромным – ни элитных иномарок, ни огромных коттеджей в документе не отражено. Генерал-майор владеет только квартирой площадью 66 квадратных метров. Между тем, в пользовании у него находится частный дом размером 126 квадратов и 2,6 сотки земельного участка.
Доход супруги руководителя областного Следственного управления за минувший год заметно выше - 3,6 млн рублей. Известно, что в 2018 году из ее декларации исчезла квартира метражом 44 квадрата. В 2017 году женщина отчитывалась о получении 1 млн рублей доходов. Согласно сведениям за прошлый год, госпожа Семенова владеет двумя другими квартирами, одна из которых находится в общедолевой собственности (39 кв.м), другая – в индивидуальной ( 59 кв.м). Автомобиля у нее, также как и у супруга, не имеется.
Первый замруководителя СУ СКР по Волгоградской области Валерий Сафонов задекларировал годовой доход в сумме 2,6 млн рублей. Он является собственником двух земельных участков, двух квартир, одна из которых – в совместной собственности, и автомобиля «Mitsubishi Outlander».
Доход другого заместителя – Дмитрия Костина – составил 3,4 млн рублей. У него в собственности имеется земельный участок (15 соток), дом площадью 322 квадратных метра, полквартиры (142 квадратных метра) и машина «BMW X6».
Напомним, указ президента России о назначении руководителем СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова был подписал 28 декабря 2018 года. Его предшественник Михаил Музраев, возглавлявший управление долгие годы, был освобожден от должности. В настоящее время он работает помощником главы СК России.
Фото: volgograd.sledcom.ru
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