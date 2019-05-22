Житель Волгограда убил мать 30 ударами ножа

Происшествия 15.05.2019 16:34
2583 2
15.05.2019 16:34
Жестокое убийство произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России Михаил Ганабин, трагедия произошла накануне в одном из домов по улице Костюченко. По данным следствия, женщина-пенсионерка и ее 36-летний сын целый день вместе выпивали. На следующий день между ними вспыхнула ссора. Причиной ее стали разногласия по вопросу прекращения пьянки. Разгоряченный спиртным мужчина схватил нож и нанес матери ножом около 30 ударов в шею и туловище, а затем не менее двух раз ударил ее по голове топориком для разделки мяса. От полученных ран женщина скончалась на месте. Увидев, что он натворил, мужчина вызвал скорую помощь. Он сознался следователям в преступлении.
В суде Тракторозаводского района информагентству сообщили, что мужчины арестован на два месяца.
Реклама
Популярное по теме
07.05.2019 17:29
12094 1
03.05.2019 18:03
12096 0
15.05.2019 18:35
20811 16
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщина21.05.2019 19:44
Происшествия 21.05.2019 19:44
693 0 Обсудить
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центров21.05.2019 18:17
Происшествия 21.05.2019 18:17
959 0 Обсудить
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружия21.05.2019 16:56
Происшествия 21.05.2019 16:56
615 0 Обсудить
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка21.05.2019 15:12
Происшествия 21.05.2019 15:12
822 2 Обсудить
В Волгограде поймали похитителя канализационных люков21.05.2019 11:40
Происшествия 21.05.2019 11:40
6647 22 Обсудить
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистов21.05.2019 10:46
Происшествия 21.05.2019 10:46
1194 3 Обсудить
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)21.05.2019 10:34
Происшествия 21.05.2019 10:34
10454 1 Обсудить
В Волгограде не поделили дорогу байкер и водитель легковушки20.05.2019 14:30
Происшествия 20.05.2019 14:30
1927 2 Обсудить
В Волгоградской области “Chevrolet Niva” улетела в кювет, есть пострадавшие20.05.2019 10:35
Происшествия 20.05.2019 10:35
1075 1 Обсудить
Подросток и взрослый пострадали в двойном ДТП в центре Волгограда20.05.2019 10:28
Происшествия 20.05.2019 10:28
1530 5 Обсудить
В Волгограде огонь уничтожил "ВАЗ" и "Volkswagen"20.05.2019 09:14
Происшествия 20.05.2019 09:14
1402 5 Обсудить
Двое мотоциклистов оказались в больнице после ДТП в Волгограде19.05.2019 10:24
Происшествия 19.05.2019 10:24
1774 0 Обсудить
В Волгограде подросток-велосипедист пострадал в ДТП с "KIA Sportage"19.05.2019 10:08
Происшествия 19.05.2019 10:08
759 0 Обсудить
В Волгоград экстренно доставили сильно обожженного школьника18.05.2019 20:31
Происшествия 18.05.2019 20:31
10478 0 Обсудить
Обожженного кипятком малыша доставили в Волгоград вертолетом18.05.2019 15:23
Происшествия 18.05.2019 15:23
5879 0 Обсудить
Реклама