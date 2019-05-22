Житель Волгограда убил мать 30 ударами ножа





Жестокое убийство произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России Михаил Ганабин, трагедия произошла накануне в одном из домов по улице Костюченко. По данным следствия, женщина-пенсионерка и ее 36-летний сын целый день вместе выпивали. На следующий день между ними вспыхнула ссора. Причиной ее стали разногласия по вопросу прекращения пьянки. Разгоряченный спиртным мужчина схватил нож и нанес матери ножом около 30 ударов в шею и туловище, а затем не менее двух раз ударил ее по голове топориком для разделки мяса. От полученных ран женщина скончалась на месте. Увидев, что он натворил, мужчина вызвал скорую помощь. Он сознался следователям в преступлении.

В суде Тракторозаводского района информагентству сообщили, что мужчины арестован на два месяца.