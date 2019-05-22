«ХХ век. Перезагрузка» : Волгоградская филармония с блеском вовлекла зрителей в процесс

Культура 15.05.2019 16:15
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15.05.2019 16:15
Полное обновление эмоций, настроений, воспоминаний - Волгоградская филармония, как и обещала, претворила в жизнь свою задумку.
На концерте под названием «ХХ век. Перезагрузка», артисты буквально пропустили через себя яркие события прошлого столетия и порадовали зрителей безупречным вокальным мастерством. О потрясающем вечере - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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