Культура

«ХХ век. Перезагрузка» : Волгоградская филармония с блеском вовлекла зрителей в процесс

Культура 15.05.2019 16:15
4056 0
15.05.2019 16:15



Полное обновление эмоций, настроений, воспоминаний - Волгоградская филармония, как и обещала, претворила в жизнь свою задумку.

На концерте под названием «ХХ век. Перезагрузка», артисты буквально пропустили через себя яркие события прошлого столетия и порадовали зрителей безупречным вокальным мастерством. О потрясающем вечере - в видеоматериале ИА «Высота 102».

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