Экология 13.05.2019 16:30
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13.05.2019 16:30
Такие картины наблюдали в Волго-Ахтубинской пойме в 2015 году.
Печальное для Волго-Ахтубинской поймы решение приняли в Росводресурсах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, здесь обсуждался вопрос корректировки дальнейших сбросов воды на Волгоградском гидроузле. К рассмотрению было предложено 2 возможных варианта режима работы Волгоградского гидроузла. Первый вариант – без выполнения рыбохозяйственной «полки», с постепенным уходом с максимальных расходов 25000 куб.м/с на меженные 5000 куб.м/с к 22 мая. Второй вариант – выполнение рыбохозяйственной «полки» расходами 14000 куб.м/с (с 13 по 20 мая), далее снижение до меженных расходов 5000 куб.м/с к 29 мая. В итоге был выбран первый вариант. Члены межведомственной группы, куда входят представители ПАО «Русгидро», органов государственной власти, научных организаций, АО «СО ЕЭС», объяснили это решение «прогнозируемым низким притоком воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в мае и 2 квартале текущего года, в целях предотвращения глубокой сработки Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ и сохранения водных ресурсов на последующий летний период».
В маловодье 2015 года погибло много рыбы.
Между тем, жители Среднеахтубинского, Ленинского района Волгоградской области уже отмечают недостаток воды в пойме – в реке Ахтуба и в ериках. По их наблюдениям, вода сначала активно зашла в озера, однако затем, после снижения максимальных сбросов воды, резко стала спадать. «Теперь мы рискуем остаться и без рыбы, потому что неизвестно, насколько будет она активно уходить дальше и что в ериках останется», - констатируют они. Ранее об опасности слишком короткого периода максимальных сбросов воды на Волжской ГЭС – с 3 по 7 мая по 25 тысяч кубометров в секунду – предупреждали волгоградские экологи. Тогда они выражали надежду на корректировку сбросов воды. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. При этом председатель облкомприроды Виталий Сазонов недавно заверял, что вода зашла в основные водоемы Волго-Ахтубинской поймы.
Напомним, последнее маловодье с катастрофическими последствиями было зафиксировано в Волгоградской области в 2015 году. Тогда обмелели сотни озер и водоемов, погибла рыба, а из колодцев в населенных пунктах Волго-Ахтубинской поймы ушла вода.
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