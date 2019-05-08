В Волгограде неисправной дверью подъезда покалечило школьницу









Управляющая компания выплатит 50 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за травму, полученную школьницей. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, судебная инстанция обязала компанию ООО “Дом-Сервис” компенсировать моральный ущерб. Также фирме предстоит возместить стоимость абонемента в плавательный бассейн, который не смогла посещать девочка.

ЧП случилось в октябре прошлого года. Когда девятилетняя школьница возвращалась домой, ее ударило металлической входной дверью с неисправным доводчиком. В травмпункте у ребенка диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости. Ей сделали рентген, наложили гипсовый лангет, а также провели курс физиотерапии и лечебного массажа. Все это время девочка не могла заниматься спортом. Мама пострадавшей девочки подала в суд иск, требуя взыскать с фирмы потраченные на покупку лекарств деньги, возместить стоимость “сгоревшего” абонемента в плавательный бассейн и выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд удовлетворил часть требований, решение не вступило в законную силу.



