Культура 07.05.2019 11:28
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07.05.2019 11:28
Творческая лаборатория Волгоградской филармонии не устает удивлять публику новыми идеями и их воплощением. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня за кулисами главной концертной площадки города-героя практически все готово к гиперпрыжку в прошлое столетие. Сопровождать зрителей в этом необычном путешествии по волнам музыкальной истории будут лучшие эстрадные исполнители Волгограда - автор, певец и композитор Максим Олейников, певица ТАЛИ, лауреат Всероссийских конкурсов Наталья Долгалева, популярная певица Наталья Лойко, харизматичный вокалист Михаил Ребров и группа "Странники". На концерте "ХХ век...Перезагрузка" прозвучат популярные эстрадные песни, но в несколько новом прочтении. Волгоградская филармония приглашает всех на концерт, который состоится 14 мая в 18.30.
О том, как готовятся исполнители к предстоящему музыкальному путешествию - в видеосюжете.
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