Культура

«ХХ век...Перезагрузка»: Волгоградская филармония подготовилась к гиперпрыжку

Культура 07.05.2019 11:28
889 0
07.05.2019 11:28


Творческая лаборатория Волгоградской филармонии не устает удивлять публику новыми идеями и их воплощением. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня за кулисами главной концертной площадки города-героя практически все готово к гиперпрыжку в прошлое столетие. Сопровождать зрителей в этом необычном путешествии по волнам музыкальной истории будут лучшие эстрадные исполнители Волгограда - автор, певец и композитор Максим Олейников, певица ТАЛИ, лауреат Всероссийских конкурсов Наталья Долгалева, популярная певица Наталья Лойко, харизматичный вокалист Михаил Ребров и группа "Странники". На концерте "ХХ век...Перезагрузка" прозвучат популярные эстрадные песни, но в несколько новом прочтении. Волгоградская филармония приглашает всех на концерт, который состоится 14 мая в 18.30.
О том, как готовятся исполнители к предстоящему музыкальному путешествию - в видеосюжете.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»
24.04.2019 16:20
5110 0
В Волгоградский музей передали ценные находки из древнего кургана
23.04.2019 11:54
3117 4
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестры
25.04.2019 13:41
12102 1
Культура
25.04.2019 13:41
Культура 25.04.2019 13:41
12102 1 Обсудить

0
Далее
Культура
24.04.2019 16:20
Культура 24.04.2019 16:20
5110 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.04.2019 11:54
Культура 23.04.2019 11:54
3117 4 Обсудить

0
Далее
Культура
10.04.2019 14:06
Культура 10.04.2019 14:06
9210 0 Обсудить

0
Далее
Культура
09.04.2019 11:49
Культура 09.04.2019 11:49
1840 0 Обсудить

0
Далее
Культура
09.04.2019 10:07
Культура 09.04.2019 10:07
930 0 Обсудить

0
Далее
Культура
09.04.2019 09:14
Культура 09.04.2019 09:14
1005 8 Обсудить

0
Далее
Культура
06.04.2019 13:02
Культура 06.04.2019 13:02
6441 0 Обсудить

0
Далее
Культура
31.03.2019 17:25
Культура 31.03.2019 17:25
5453 0 Обсудить

0
Далее
Культура
30.03.2019 11:17
Культура 30.03.2019 11:17
7382 13 Обсудить

0
Далее
Культура
28.03.2019 19:34
Культура 28.03.2019 19:34
10679 4 Обсудить

0
Далее
Культура
25.03.2019 17:07
Культура 25.03.2019 17:07
3436 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.03.2019 13:37
Культура 22.03.2019 13:37
3779 0 Обсудить

0
Далее
Культура
21.03.2019 17:00
Культура 21.03.2019 17:00
2811 0 Обсудить

0
Далее
Культура
10.03.2019 06:28
Культура 10.03.2019 06:28
45930 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:02
Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде полицейские поймали любителя езды по тротуару
17:21
Главный по выборам чиновник Волгоградской области слегка обогатился в 2018 годуСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде участников «Бессмертного полка» развезут спецрейсамиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде разбирают фонтан «Искусство»Смотреть фотографии
16:40
Благотворительный Фонд Елены Исинбаевой при поддержке АО «КАУСТИК» построил воркаут-площадку в ЗаканальеСмотреть фотографии
16:22
"Шоппинг отменяется": в Волгограде увеличивается количество эвакуированных ТРЦСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде прокуратура не нашла мучителя летучих мышейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде посреди дороги вспыхнул грузовикСмотреть фотографии
14:21
"Второй раз не страшно": в Волгограде эвакуировали крупный бизнес-центрСмотреть фотографии
14:07
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
13:49
На вокзале в Волгограде при монтаже лифта погиб директор фирмыСмотреть фотографии
13:34
В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителяСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленнуюСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области под суд пошли саратовские юристы за аферу в особо крупном размереСмотреть фотографии
12:06
Последняя репетиция парада «прогрохотала» в центре Волгограда (фоторепортаж)Смотреть фотографии
11:49
Компания «Сады Придонья» расширила линейку продуктов бренда Nemoloko в формате 250 млСмотреть фотографии
11:49
Из центра Волгограда перед 9 мая вывезут припаркованные машины Смотреть фотографии
11:28
«ХХ век...Перезагрузка»: Волгоградская филармония подготовилась к гиперпрыжкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Эксперты "оправдали" экс-судью на процессе о гибели двух братьев в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:55
Волгу в Волгограде спасут от неочищенных стоков за 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
10:29
Долговой центр создан в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В Советском и Кировском районах Волгограда займутся берегоукреплением для продления рокадной дороги Смотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит судСмотреть фотографии
09:18
Волгоградский губернатор пересел на корабльСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: Волгоград потрясен страшной трагедией в московском Шереметьево Смотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрииСмотреть фотографии
18:08
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”Смотреть фотографии
17:59
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 