Экология

В Волгоградской области нелегальная свалка «вышла из берегов» (ВИДЕО)

Экология 03.05.2019 11:04
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03.05.2019 11:04


Несанкционированная свалка в городе Дубовка Волгоградской области продолжает увеличиваться и вширь, и ввысь. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, это, на их взгляд, главный итог мусорной реформы. «Платить мы все стали в два-три раза больше, ждали, что у нас наладят цивилизованный вывоз мусора, но почему-то нелегальная свалка у нас стала еще больше», - выражают недоумение жители города. 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о проблемах города Дубовки, связанных с наличием несанкционированной свалки. Местные жители прислали тогда в редакцию ИА «Высота 102» видео, на котором видно, как мусоровозы «опорожняются» на нелегальной свалке. Между тем, твердые коммунальные отходы должны вывозиться из Дубовки на полигон в Волжском. Жители предположили, что мусор в Волжский не вывозится, а остается в Дубовке на несанкционированной свалке. После публикации ИА «Высота 102» предположения дубовчан можно было легко проверить, подсчитав количество принятого на полигоне в Волжском мусора. Однако ни одна контролирующая организация в сфере природопользования не отреагировала на сообщение о возможном нарушении законодательства. В результате нелегальный полигон «живет и здравствует». А с наступлением теплой погоды жители Дубовки начнут, как обычно, задыхаться от постоянных возгораний на свалке. 


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