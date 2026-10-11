Неделя тепла и солнца ждет волгоградцев





Теплая и солнечная погода без осадков задержится в Волгограде еще на неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, особенно теплым днем будет 12 октября – в первый день рабочей недели столбик термометра поднимется до +26.

В последующие дни в областном центре также будет ясно и солнечно – во вторник прогнозируют +25, в среду - +23, в четверг – снова +25, в пятницу - +23. Лишь к субботе дневная температура опустится до +20.



Напомним, ранее синоптики предрекали, что бабье лето закончится в регионе уже к этим выходным. Однако природа внесла коррективы в эти прогнозы, обрадовав волгоградцев продлением периода комфортной погоды.