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Общество

«А если в аэропорт?»: волгоградцы жалуются на проблемы с вызовом резко подорожавшего такси

Общество 11.10.2026 10:29
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11.10.2026 10:29


Волгоградцы сообщают о проблемах с вызовом такси утром 11 октября. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, несмотря на то, что в приложение зайти можно, время ожидания Яндекс Такси увеличилось с прежних нескольких минут в 3-4 раза. Кроме того, цены на поездки также выросли. Так, за поездку с Ангарского до Волгоград Арены по самому дешевому тарифу придется заплатить более 600 рублей, а остальные начинаются с тысячи рублей и даже достигают 1300.

В состоянии стресса находятся волгоградцы, которым необходимо попасть в аэропорт. Пассажиры опасаются, что могут опоздать на свой рейс из-за невозможности дождаться машин. 

Не удается вызвать такси и по телефону. Волгоградцам отвечает робот:  «По техническим причина не можем оформить заказ. Позвоните, пожалуйста, позже».

Сегодня, как сообщалось,  в ресурсах Яндекса произошел  масштабный сбой, связанный с инцидентом во Владимире. Как сообщает Yandex Cloud, дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу из-за повреждения инфраструктуры в результате атаки БПЛА.

Уже с ночи волгоградцы, как и жители других регионов, стали сообщать о проблемах с доступом на ресурсы компании, а также с мобильной связью.

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