Новые платные парковки в центре Волгограда: смотрим адреса





Власти Волгограда намерены перевести на платную основу новые парковочные пространства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МБУ «Центр организации дорожного движения» объявило аукцион на проведение работ по обустройству платных парковок в районе улицы 7-ая Гвардейская и прилегающей территории. Начальная стоимость контракта составила около 1,7 миллиона рублей.

Согласно технической документации, планируется организовать платные места на местном проезде ул. 7-й Гвардейской в границах от пересечения с пр. им. В.И. Ленина до пересечения с наб. 62-й Армии (четная сторона) (ул. 7-й Гвардейской, 2, 4А, 6, 11Б, 11Б1, пр. им. В.И. Ленина, 50).



Также работы проведут на местном проезде по ул. 7-й Гвардейской в границах от пересечения с пр. им. В.И. Ленина до пересечения с наб. 62-й Армии (нечетная сторона) (ул. 7-й Гвардейской, 11, ул. Советская, 51, пр. им. В.И. Ленина, 48).



Работы по обустройству новых парковок должны быть закончены до 1 декабря 2026 года.



Напомним, недавно в Волгограде завершился капитальный ремонт дороги по улице 7-ая Гвардейская от пересечения с проспектом Ленина до набережной. На этом участке и будут оборудованы новые парковки.

Ранее сообщалось, что в Волгограде с 1 октября парковки, расположенные около музея-панорамы «Сталинградская битва» и на улице Карла Либкнехта, которые функционировали в тестовом режиме, стали платными.