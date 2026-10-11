Как сбой в работе Яндекса отразился на жизни волгоградцев 11 октября





Повреждение инфраструктуры дата-центра Яндекса во Владимире, которое произошло ночью 11 октября во Владимире, отразилось на привычной жизни россиян, в том числе волгоградцев.

Напомним, ресурс «Мониториг сбоев» еще ночью стал фиксировать многочисленные жалобы на работу различных сервисов. В частности, больше всего обращений поступило из Волгограда в связи со сбоем приложения Яндекс Еды. Проблемы фиксировались в работе Яндекс Музыки, также перестали открываться сайты некоторых организаций.

Сервис также фиксировал проблемы с мобильной связью в Волгограде, однако после сняти беспилотной опасности голосовые звонки снова стали проходить.

Особенно серьезные проблемы возникли у волгоградцев с вызовом Яндекс Такси. Время ожидания машины увеличилось в 3-4 раза. Помимо этого неудобства, заметно выросла стоимость поездки. В особо уязвимой категории оказались горожане, которые испытывают трудности с вызовом такси для поездки в аэропорт. При этом, как делятся подписчики, такси было крайне затруднительно вызвать еще с вечера 10 октября.

Однако те волгоградцы, которым не надо сегодня улетать, не зацикливаются на возникших проблемах. В соцсетях они делятся, что можно пережить некоторое время без доставки и музыки. Но выразили надежду, что в ближайшее время работа сервисов восстановится. Чего не скажешь о таксистах, которые из-за сбоя теряют заказы и, соответственно, остаются без заработка.

Возникли трудности с доступом к заказу еды в «Магните», Додо Пиццы, не функционировало приложение Яндекс Pay. Волгоградцы сообщали о невозможности заказать еду во «Вкусно – и точка», также пользователи домашнего интернета не могли зайти на Дом.ру.