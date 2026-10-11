Вечерние рейсы «Победы» отменили в аэропорту Волгограда





Два самолета московского направления отменили вечером 11 октября в аэропорту Волгограда. По информации электронного табло воздушной гавани города-героя, самолет авиакомпании «Победа» должен был прибыть из столицы в 21-20 ч, а в 21-50 ч. отправиться обратно в Москву.

Однако полеты не состоятся. Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией, в московских аэропортах, в том числе в Шереметьево, которые начали действовать в 20-30 ч.