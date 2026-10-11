Волгоградский бизнес привлек 1,55 млрд благодаря госгарантиям





За девять месяцев 2026 года Гарантийный фонд Волгоградской области предоставил 90 поручительств на сумму 483,9 млн рублей. Это позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь финансирование на общую сумму 1,55 млрд рублей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Как сообщили в облэкономразвития, в числе тех, кому было предоставлено поручительство, оказалось предприятие «Металлпроект». Оно выпускает аксессуары для квадроциклов, оборудование для покоса травы, уборки снега и перевозки крупногабаритного инвентаря.



Отдельное внимание фонд уделяет начинающим предпринимателям: в этом году им выдано восемь поручительств на 12,6 млн рублей, что помогло привлечь 25,8 млн рублей финансирования.



Справка. С начала деятельности Гарантийного фонда Волгоградской области было предоставлено порядка 1,5 тыс. поручительств на сумму 7,5 млрд рублей. Общий объем кредитов, займов, банковских гарантий и лизинга превысил 20,7 млрд рублей.



