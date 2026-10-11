Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА в Волгоградской области





В Волгоградской области и еще в 17 регионах России ночью 11 октября силы ПВО отразили очередную атаку вражеских беспилотников. По данным Минобороны, всего было сбито 479 БПЛА. Помимо Волгоградской области, украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Волгоградской области вечером 10 октября и действовал почти 10 часов. Росавиация на 3 часа закрывала аэропорт Волгограда, из-за чего произошел сбой в расписании нескольких рейсов, а два самолета пришлось перенаправить на запасные аэродромы в других городах.



