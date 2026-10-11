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Общество

«Посмеялся над внешностью»: мигранта осудили за жестокое избиение земляка на поле под Волгоградом

Общество 11.10.2026 15:21
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11.10.2026 15:21


Полтора года в колонии получил иностранный рабочий за жестокое избиение своего земляка. События произошли 20 мая, во время посадки овощных культур на поле в Быковском районе, рассказали в региональном главке. 

41-летний мужчина иронично отозвался о внешних данных своего коллеги по сельхозработам и тот, рассердившись, ударом колена повалил мужчину на землю. После чего стал избивать, нанося удары ногами и руками в область груди и спины, пока потерпевший не потерял сознание.

Избитого привезли на машине в больницу другие рабочие. Врачи диагностировали у пациента переломы семи рёбер и повреждение левого лёгкого. А спустя полгода обвиняемый выслушал приговор. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


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