



Полтора года в колонии получил иностранный рабочий за жестокое избиение своего земляка. События произошли 20 мая, во время посадки овощных культур на поле в Быковском районе, рассказали в региональном главке.

41-летний мужчина иронично отозвался о внешних данных своего коллеги по сельхозработам и тот, рассердившись, ударом колена повалил мужчину на землю. После чего стал избивать, нанося удары ногами и руками в область груди и спины, пока потерпевший не потерял сознание.



Избитого привезли на машине в больницу другие рабочие. Врачи диагностировали у пациента переломы семи рёбер и повреждение левого лёгкого. А спустя полгода обвиняемый выслушал приговор.