Бабье лето продолжается в Волгограде





Октябрь продолжает радовать волгоградцев тёплой погодой. Ночи становятся холоднее, а в дневные часы весьма комфортно.



Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, 12, 13 и 14 октября осадков в Волгограде и области не ожидается. Ночами будет от +10 до +15, при прояснении - от +3 до +9. А днём местами прогреется до +26.



Комфортная погода позволяет волгоградцам проводить больше времени на свежем воздухе. Поход за грибами, несмотря на отсутствие дождей, один из способов досуга. Однако следует соблюдать ряд рекомендаций, чтобы ядовитый гриб не попал в корзинку.





