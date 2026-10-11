Более 125 тысячи волгоградцев освоили Госуслуги.Дом





Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом» в волгоградском регионе превысила 265 тысяч человек. По данным комитета ЖКХ Волгоградской области, больше всего пользователей проживает в Волгограде (свыше 125 тысяч горожан) и крупных городах региона: в Волжском (37 тысяч человек) и в Камышине (13,5 тысячи).

С помощью сервиса можно управлять домом, узнавать актуальную информацию о МКД и сроках проведения капремонта, оплачивать квитанции без комиссии, взаимодействовать с УК, вызывать аварийную службу и т.д. Личным кабинетом могут пользоваться собственники жилья и арендаторы.



Особой популярностью пользуется кнопка вызова диспетчерской службы, расположенная на главной странице — так можно быстро связаться с бригадой и сообщить о прорыве трубы, запахе газа и других аварийных ситуациях. Сервис позволяет также отправить заявку в управляющую компанию в случае проблем с общедомовыми коммуникациями. Для решения общих проблем доступна возможность создания коллективной заявки от жильцов. В случае отсутствия ответа от УК, жильцы могут направить жалобу в государственную жилищную инспекцию прямо из приложения, прикрепив всю историю переписки.



