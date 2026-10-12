Волгоградцам напомнили о способе контроля за оплатой расходов на ЖКУ





Для более эффективного контроля расходов на жилищно-коммунальные услуги удобно иметь доступ к истории начислений и платежей. Приложение «Госуслуги Дом» собирает эти данные за прошлые периоды из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Управляющие и ресурсоснабжающие компании загружают туда сведения.



С помощью этой информации можно сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах. Чтобы просмотреть историю, откройте приложение и выберите на главном экране «Счета ЖКУ». Также можно перейти во вкладку «Счета» в нижнем меню. Нажмите на «История начислений и платежей», затем коснитесь значка календаря, укажите нужный период и выберите «Применить». Откройте нужную квитанцию: для подробной информации нажмите «Посмотреть квитанцию» – приложение покажет электронный документ.



Если оплата производилась через сторонний банк или приложение, в системе это может отразиться не сразу. Чтобы проверить поступление средств, подождите несколько дней и проверьте статус. Если после проверки у вас остались вопросы по начислениям, подайте заявку в управляющую компанию через раздел «Заявки». К заявке можно приложить фото квитанции. Удобнее всего оформить заявку прямо со страницы конкретной квитанции.