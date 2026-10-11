Вместо лавочки – пенек: волгоградцы показали самую опасную остановку





Жители Волгограда вот уже несколько лет добиваются от чиновников обустройства остановки общественного транспорта «Ул.Чигиринская» в Ворошиловском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, это место, которое несет реальную опасность жизни и здоровью людей, власти как-будто вычеркнули с карты города.





По словам собеседников, в любую погоду – в дождь, гололед или зимнюю темень, пешеходы вынуждены идти по краю Второй продольной магистрали. Особенно тяжело приходится тем, кто и так ограничен в возможностях.





Горожане уже несколько лет направляют обращение в администрацию Волгограда с просьбой решить вопрос об обустройстве остановочного павильона и тротуаров. В 2025 году из департамента городского хозяйства администрации Волгограда пришел ответ, что власти прорабатывают вопрос о переносе остановки «Ул. Чигиринская» по направлению к Советскому району. Однако, когда этот вопрос решится, чиновники не уточнили. Чиновники также подчеркнули, что это место, действительно, не совсем удобное для пассажиров, однако это стало следствием сложившейся застройки. Что касается пешеходной дорожки к остановке, то в департаменте не стали скрывать, что в ближайшие годы строительство тротуара не планируется из-за отсутствия финансирования.





Напомним, ранее сообщалось, что жителей Кировского района изумил павильон на остановке «107-ая школа», который зачем-то установили посреди тротуара. После жалоб горожан его, наконец, перенесли туда, куда положено - ближе к проезжей части.

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говорят волгоградцы.продолжают горожане.Волгоградцы вынуждены стоять на ветру и под дождем, так как укрыться от осадков здесь негде. Людям даже негде присесть. Нет здесь и пандуса, и съездов, которые должны быть оборудованы в рамках «Доступной среды».В последнем ответе, датированным августом 2026 года, жителей «успокоили» обещаниями, что остановочный павильон здесь может быть появиться до 2030 года, когда будет реализована соответствующая городская программа. Но от таких обещаний волгоградцам легче не стало. С наступлением осенних сумерек в отсутствии освещения риск быть сбитыми у тех, кто пытается добраться до остановки по проезжей части, снова возрастает.