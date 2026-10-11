9 октября исполнилось 124 года со дня рождения знаменитого защитника Сталинграда, Героя Советского Союза генерал-полковника Ивана Ильича Людникова. Об этом напомнили в администрации Волгограда.
«Остров Людникова» - участок правого берега Волги в Нижнем поселке завода «Баррикады», который во время Сталинградской битвы стал плацдармом 138-й стрелковой дивизии.
Под командованием Ивана Ильича Людникова 138-я стрелковая дивизия в октябре-ноябре 1942 г. героически сражалась с врагом в Сталинграде. Сто дней и ночей эта дивизия вела тяжелые бои за завод «Баррикады». Территория 700м по фронту и 400м в глубину была с трех сторон окружена фашистами, с четвертой стороны была Волга. Дивизия под командованием Людникова мужественно держала оборону на этом крошечном участке земли до перехода в наступление в декабре 1942 г.
В настоящее время на острове Людникова находятся несколько мемориалов, которые посещают туристы и жители города.
Источник: Музей-заповедник Сталинградская битва
Фото: Государственный архив Музейного фонда РФ