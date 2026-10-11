Под командованием Ивана Ильича Людникова 138-я стрелковая дивизия в октябре-ноябре 1942 г. героически сражалась с врагом в Сталинграде. Сто дней и ночей эта дивизия вела тяжелые бои за завод «Баррикады». Территория 700м по фронту и 400м в глубину была с трех сторон окружена фашистами, с четвертой стороны была Волга. Дивизия под командованием Людникова мужественно держала оборону на этом крошечном участке земли до перехода в наступление в декабре 1942 г.