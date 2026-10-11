В Волгограде за 8,7 млн озеленят отремонтированную 7-ю Гвардейскую





Около 8,7 миллиона рублей планируют потратить власти Волгограда на озеленение улицы 7-ая Гвардейская на участке от проспекта Ленина до набережной. По информации сайта госзаказов, МБУ «Волгоградзеленхоз» ищет подрядчика, который до 15 ноября высадит 250 крупномеров, проложит поливочный водопровод длиной в 2 километра и застелит пространство газоном.

Согласно техзаданию, на 7-ой Гвардейской появятся такие деревья и кустарники, как ель колючая Глаука, сосна черная Спилберг, черемуха вергинская Шуберта, можжевельник скальный Скайрокет, спирея Вангутта, пузыреплодник клинолистный Дьяболо, форзиция, можжевельник казацкий Тамарисцифолия.



Саженцы должны иметь высоту от 1 до 3 метров и соответствовать климатическим условиям Волгограда. Если количество погибших растений превысит установленную норму, то через год подрядчик должен возместить утраченные деревья.



Напомним, ранее сообщалось о намерении городских властей обустроить платные парковки на 7-ой Гвардейской, которая недавно была капитально отремонтирована.



Фото: shedevrum.ai