Первомай в Волгограде оживил политик федерального уровня

Первомайская демонстрация прошла сегодня в Волгограде. В этом году профсоюзы придумали для акции очередной ни к чему не обязывающий девиз «За справедливую экономику в интересах человека труда!» (в предыдущие годы основными лозунгами были «За достойную работу, зарплату, жизнь!» и «За достойный труд, за справедливую социальную политику»).









Как сообщает ИА «Высота 102», в колоннах традиционной демонстрации от площади имени Ленина до площади Павших борцов прошли представители предприятий, учебных заведений, политических организаций и общественных объединений, а также представители областной и законодательной власти. Коммунисты, как и в предыдущие годы, не стали вливаться в общие ряды и с утра пораньше провели отдельную акцию у памятника Ленину.









По окончании шествия на площади Павших борцов, где была установлена сцена, состоялся митинг.





Председатель Волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе в обычной своей манере произнесла речь, состоявшую из пустых фраз. Гораздо более искренне выступил губернатор региона Андрей Бочаров. Он назвал Первомай праздником из детства. Свежую ноту в сегодняшнюю акцию внесло выступление на площади Павших борцов политика федерального уровня - лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Волгоградский Первомай - 2019 в видео и фоторепортажах ИА «Высота 102».





История Первомая уходит корнями в 1889 год, когда в Чикаго рабочие устроили масштабные забастовки. Одним из главных лозунгов был - «С первого мая - рабочий день 8 часов!». После этих событий Парижский конгресс II Интернационала принял решение выразить солидарность с чикагскими рабочими и выступил с решением ежегодно проводить демонстрации. В России праздник начали свободно отмечать в 1917 году - после Октябрьской социалистической революции. В Советском Союзе первомайские демонстрации проводили с размахом. В ходу были политические лозунги и выражение солидарности с революционной борьбой трудящихся стран развитого капитализма. В современной истории России Первомай стал Праздником весны и труда.



