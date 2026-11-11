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Общество

В Волгограде определены работы для украшения юбилейных карт «Волна»

Общество 11.11.2026 09:46
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11.11.2026 09:46


Завершился конкурс «Юбилейный маршрут: 10 лет с Волной», в котором приняли участие творческие работы, посвящённые юбилею «Волгоградского Автобусного Парка» и транспортной карты «Волна».

Народное голосование определило четыре лучшие работы, которые будут украшать юбилейные карты. В категории «Палитра дорог» первое место заняла Екатерина Коноваленко, семилетняя художница, создавшая рисунок с автобусом, окружённым осенним пейзажем.

В номинации «Город в объективе» победителем стала работа Ильи Постольникова. На его снимке автобус запечатлён на фоне Волгоградского железнодорожного вокзала.

Композиция, созданная учащимися школы креативных индустрий под руководством Елены Зотовой, стала абсолютным лидером народного голосования. На рисунке скульптура «Родина-мать зовёт!» украшает планету, а рядом с ней изображены движущиеся автобусы. Вторая работа этой команды, также вошедшая в число призёров, представляет собой автобус в анимационном стиле.

Все четыре отобранные произведения будут размещены на юбилейных картах «Волна».

 

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