Под Волгоградом мигрантов массово выдворят за неповиновение полиции





В Быково Волгоградской области суд принял решение о выдворении мигрантов. Иностранные работники отказались предоставить удостоверения личности и пытались избежать проверки в местном отделе МВД.

- 5 ноября 2026 года в ночное время четверо иностранных граждан, находясь в р.п. Быково Волгоградской области, оказали неповиновение законному требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а именно отказались предъявить документы, удостоверяющие их личность. Кроме того, иностранцы отказались пройти в патрульный автомобиль для доставления в отдел МВД, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия они не реагировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в ходе судебного разбирательства все фигуранты признали свою вину. Иностранцам был назначен штраф. Кроме того, мигранты в ближайшее время будут выдворены на родину. Постановление суда может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»