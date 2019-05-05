Аналитика

"Лето - это маленькая жизнь": волгоградцы строят планы на отпуск

Аналитика 05.05.2019 18:20
2111 10
05.05.2019 18:20


Сезон отпусков уже стартовал, но впереди - самое теплое и приятное время года, которое многие волгоградцы ждут с нетерпением, строят планы. Что ожидают жители города от предстоящего лета, какой отдых предпочитают и куда собираются - в опросе "Высоты 102".


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Готовы ли вы жить в Сталинграде: жители города-героя высказались о переименовании Волгограда
14.04.2019 18:59
48960 38
Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью
15.04.2019 20:02
41797 3
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда
11.04.2019 20:06
40842 2
Аналитика
30.04.2019 20:10
Аналитика 30.04.2019 20:10
33835 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.04.2019 20:21
Аналитика 29.04.2019 20:21
42138 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.04.2019 19:01
Аналитика 28.04.2019 19:01
42987 39 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.04.2019 20:17
Аналитика 26.04.2019 20:17
29371 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.04.2019 20:26
Аналитика 25.04.2019 20:26
36400 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.04.2019 20:05
Аналитика 24.04.2019 20:05
42383 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.04.2019 20:02
Аналитика 23.04.2019 20:02
42376 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.04.2019 13:39
Аналитика 23.04.2019 13:39
7862 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.04.2019 20:04
Аналитика 22.04.2019 20:04
41584 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.04.2019 20:04
Аналитика 19.04.2019 20:04
28298 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.04.2019 20:00
Аналитика 18.04.2019 20:00
30170 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.04.2019 20:01
Аналитика 17.04.2019 20:01
36411 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.04.2019 20:03
Аналитика 16.04.2019 20:03
43410 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.04.2019 12:25
Аналитика 16.04.2019 12:25
2747 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.04.2019 20:02
Аналитика 15.04.2019 20:02
41797 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:20
"Лето - это маленькая жизнь": волгоградцы строят планы на отпуск Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок ВолгоградуСмотреть фотографии
16:28
В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедамиСмотреть фотографии
15:22
Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда трансформируют автомобильную развязкуСмотреть фотографии
11:47
В преддверии Дня Победы волгоградцы облачились в костюмы сапераСмотреть фотографии
11:28
В центре Волгограда спешно закрасили лишнюю дорожную разметкуСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде мужчина выпал из окнаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде выбрали самых правильных юных водителейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области безработный осужден за хищение с фермы 645 кг зернаСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области неисправная "ГАЗель" наехала на своего водителяСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области в аварии из-за кошки пострадала девушкаСмотреть фотографии
08:27
«Ударными темпами»: часть Дворца спорта в Волгограде отремонтируют за месяц строители из ТатарстанаСмотреть фотографии
19:18
В небе над Волгоградом красиво пролетели три воздушных шараСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и легковушкаСмотреть фотографии
17:56
Волгоградский "Ротор" в Саранске проиграл "Мордовии"Смотреть фотографии
17:06
В центре Волгограда военные проводят первую общую репетицию парада ПобедыСмотреть фотографии
16:19
Дорожная разметка в центре Волгограда неожиданно раздвоиласьСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде на заводе «Красный Октябрь» нашли военный артефактСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский губернатор совместил в выходной прогулку и работуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В центре Волгограда столкнулись трамвай и свадебный автомобильСмотреть фотографии
13:31
На проспекте Жукова в Волгограде мотоциклист пострадал в ДТПСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде закрыли сайт за торговлю «экзотическим» мясомСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде скончался водитель врезавшегося в маршрутку "Яндекс. Такси"Смотреть фотографии
09:51
Путепроводы через ЖД пути обследуют в четырех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде школьника сбила девушка на "Ладе"Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом ночью вспыхнули "ГАЗель" и "Mercedes"Смотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области жители домов для переселенцев не хотят мириться с картонными стенамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 