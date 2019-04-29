В Волгограде бармена будут судить за контрабанду амфетамина из Германии





Это первое за несколько лет дело о контрабанде амфетамина, которое было передано в суд. По словам правоохранителей, участники незаконного бизнеса обычно соблюдают все меры конспирации.

Расследованием данного уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело в отношении председателя правления Волгоградского отделения “Барменской Ассоциации России”, обвиняемого в контрабанде амфетамина, передано в суд. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, 47-летний мужчина летом прошлого заказал через Интернет амфетамин из ФРГ. Покупку он оплачивал криптовалютой. После получения посылки в одном из почтовых отделений Советского района его задержали правоохранители. При обыске у него изъяли более 40 граммов амфетамина. Вещество было спрятано в упаковке от компакт-диска. Свою вину мужчина не признал.