В Волгоградской области прививки победили столбняк и краснуху

Здравоохранение 29.04.2019 14:25
271 1
29.04.2019 14:25
Столбняк, дифтерия, краснуха и полиомиелит – такие опасные заболевания не фиксируются в Волгоградской области на протяжении ряда лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, причина этого успеха – в проводимой плановой иммунизации населения. В регионе отмечаются единичные случаи заболевания эпидемическим паротитом, корью – и то, преимущественно завозные. Существенно на территории региона снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В. Если в 2000 году было зарегистрировано 594 случаев заболеваний, то в 2018 году - всего 14 случаев острого вирусного гепатита В. Улучшилась ситуация и с гриппом. Так, если в 2000 году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 105 209 случаев заболеваний гриппом, то в 2018 году – всего 234.
Реклама
Популярное по теме
05.04.2019 10:40
7263 5
16.04.2019 09:27
3269 3
19.04.2019 17:11
2369 7
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии эвакуировали школьника23.04.2019 19:56
Здравоохранение 23.04.2019 19:56
5868 0 Обсудить
В Волгоградской области новые ФАПы изготовят осужденные23.04.2019 13:18
Здравоохранение 23.04.2019 13:18
2116 13 Обсудить
В Волгоградской области на строительно ФАПов в селах выделено 50 млн рублей22.04.2019 14:04
Здравоохранение 22.04.2019 14:04
1264 4 Обсудить
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницы19.04.2019 17:11
Здравоохранение 19.04.2019 17:11
2369 7 Обсудить
В Волгоградской области пострадавших от укусов клещей растет16.04.2019 09:27
Здравоохранение 16.04.2019 09:27
3269 3 Обсудить
В Урюпинске появилась возможность сделать МРТ на современном и мощном аппарате15.04.2019 15:32
Здравоохранение 15.04.2019 15:32
940 0 Обсудить
Жители Волгоградской области поддаются на «уговоры» врачей привиться против кори08.04.2019 10:53
Здравоохранение 08.04.2019 10:53
5809 4 Обсудить
Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»07.04.2019 05:33
Здравоохранение 07.04.2019 05:33
2031 0 Обсудить
В Волгограде появилась мировая продукция на основе антивозрастных технологий06.04.2019 05:55
Здравоохранение 06.04.2019 05:55
2072 0 Обсудить
В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенка05.04.2019 18:01
Здравоохранение 05.04.2019 18:01
1725 5 Обсудить
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц05.04.2019 10:40
Здравоохранение 05.04.2019 10:40
7263 5 Обсудить
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской области01.04.2019 16:30
Здравоохранение 01.04.2019 16:30
5055 10 Обсудить
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школу26.03.2019 10:41
Здравоохранение 26.03.2019 10:41
6650 2 Обсудить
Как подготовиться к сезону летних отпусков25.03.2019 14:58
Здравоохранение 25.03.2019 14:58
1259 0 Обсудить
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%25.03.2019 09:12
Здравоохранение 25.03.2019 09:12
2256 1 Обсудить
Реклама