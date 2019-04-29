Здравоохранение

В Волгоградской области прививки победили столбняк и краснуху

Здравоохранение 29.04.2019 14:25
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29.04.2019 14:25


Столбняк, дифтерия, краснуха и полиомиелит – такие опасные заболевания не фиксируются в Волгоградской области на протяжении ряда лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, причина этого успеха – в проводимой плановой иммунизации населения. В регионе отмечаются единичные случаи заболевания эпидемическим паротитом, корью – и то, преимущественно завозные. Существенно на территории региона снизилась заболеваемость острым вирусным гепатитом В. Если в 2000 году было зарегистрировано 594 случаев заболеваний, то в 2018 году - всего 14 случаев острого вирусного гепатита В. Улучшилась ситуация и с гриппом. Так, если в 2000 году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 105 209 случаев заболеваний гриппом, то в 2018 году – всего 234.

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