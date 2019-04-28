Житель Волгоградской области украл мед ради выпивки и сигарет

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в краже меда, завершили следователи в Киквидзенском районе Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по региону. Преступление было совершено в декабре прошлого года. По данным следствия, 48-летний житель одного из хуторов, немного выпив, решил продолжить застолье. Однако денег у него не оказалось и он решил одолжить их у своего приятеля. Дома знакомого не оказалось и он самостоятельно поправил свое материальное положение. Он залез на летнюю кухню и украл оттуда 30 килограммов мёда. После этого злоумышленник обменял свою добычу на бутылку водки и пачку сигарет. Через несколько дней, когда его товарищ вернулся домой, пропажа была обнаружена, и о ней сообщили в полицию. Ущерб оценили в 8 тысяч рублей. Стражи порядка быстро вышли на след злоумышленника и тот признался в совершенном преступлении. К тому же при обыске, в его доме полицейские обнаружили около двух десятков винтовочных патронов, пригодных к стрельбе. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предстоит ответить за кражу и хранение боеприпасов.



