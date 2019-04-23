На дороге “Волгоград-Элиста” пенсионер без прав на "семерке" столкнулся с иномаркой

Происшествия 23.04.2019 10:20
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23.04.2019 10:20
Два человека пострадали в автоаварии в Светлоярском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в 18:30 на дороге “Волгоград-Элиста” столкнулись “ВАЗ-2107” и “Ford Mondeo”. По предварительным данным, 77-летний водитель “семерки”, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил иномарку. При столкновении травмы получили сам пожилой человек и 44-летняя пассажирка “Ford”. Пострадавшие госпитализированы. Сообщается также, что права садится за руль у пенсионера не было.
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