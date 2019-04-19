Здравоохранение

У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницы

Здравоохранение 19.04.2019 17:11
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19.04.2019 17:11


Рядом с областным кардиологическим и перинатальным центрами в Советском районе Волгограда планируется построить многопрофильную областную детскую больницу. Для разработки проектной документации на строительство нового медицинского учреждения необходимо изменить функциональное назначение земельного участка – по данному вопросу в Волгограде проходят общественные обсуждения. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. 
С документацией волгоградцы могут ознакомиться на официальном сайте мэрии: http://www.volgadmin.ru уже сейчас. С 5 до 19 июня с 10-00 до 12-00 в городском департаменте по градостроительству и архитектуре по адресу: Порт-Саида,7а будет работать экспозиция с проектными материалами – здесь горожанам предлагают оставить свои пожелания в специальном журнале. Для этого потребуется только паспорт с городской пропиской. Предложения можно отправить и на электронную почту департамента, указав также свои паспортные данные. 
Детская областная больница будет построена в соответствии с современными требованиями. В ней предусмотрена работа нескольких отделений – соматического, хирургического профиля, консультативно-диагностическая поликлиника, стационар и др. Маленькие пациенты смогут получить многопрофильную медицинскую помощь в одном учреждении.
Строительство новой детской больницы дополнит существующий мощный медицинский кластер в Советском районе – рядом располагаются Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 и Волгоградский областной клинический кардиологический центр. Это позволит обеспечить своевременное оказание высококвалифицированной специализированной медицинской помощи новорожденным и детям с кардиохирургической патологией.

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