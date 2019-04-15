Расследования

В Волгограде оставили в СИЗО обвиняемого в убийстве "преемника" авторитета Кадина (ВИДЕО)

Расследования 15.04.2019 17:00
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15.04.2019 17:00




Виктору Жукову, обвиняемому в убийстве Юрия Иванова и незаконном хранении оружия, сегодня на полгода продлили срок содержания под стражей, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Иванов был убит вечером 27 августа прошлого года в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от “Царицынской оперы”. По данным следствия, там с ним встретился Виктор Жуков. Между мужчинами раньше уже был конфликт, но эта встреча закончилась трагедией. В какой-то момент Жуков достал пистолет "Вальтер" и попытался выстрелить, но случилась осечка. Также не сработал и второй пистолет. Только с третьей попытки Жуков смог выстрелить в убегающего Иванова. Пуля попала ему в область грудной клетки. Чтобы гарантированно расправиться с противником, Жуков добил его ножом, но Иванов также смог ранить нападавшего. Вскоре Жукова задержали. Он сознался в совершенном преступлении. 
Напомним, убитый был другом и соратником титулованного боксера Владимира Кадина, которого местные СМИ называли крупным криминальным авторитетом и так называемым "смотрящим" в Волгограде. Кадин активно поддерживал молодежный спорт и выступал против распространения наркотиков в регионе. Считается, что именно Иванов должен был занять место Владимира Кадина после его убийства в 2011 году. Но этого не произошло. По одной из версий, смерть Кадина была связана с его антинаркотической позицией. Что касается Жукова, то он какое-то время был водителем Валерия Кулибабы. По некоторым сведениям мужчина был в хороших отношениях с Владимиром Кадиным.

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