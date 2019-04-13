



В затянувшемся юридическом споре между администрацией Волгограда и семьей бывшего депутата гордумы Сергея Шелкунова – новый поворот событий. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Поволжского округа в Казани отменил решение суда первой и апелляционной инстанций, направив дело на новое рассмотрение. Предыдущими судебными актами мэрии было отказано в сносе здания магазина «Петровский», которым владеет фирма бывшего народного избранника. Арендатором земельного участка, расположенного в Советском районе на остановке «Колледж нефти и газа», выступает его мать.

В кассационной инстанции суд установил, что под «Петровским» проходят городские коммуникации. При этом объект находится в границах охранной зоны подземного электрокабеля и газопровода. Данные обстоятельства, как указано в постановлении суда, могут угрожать жизни и здоровью граждан. Напомним, неподалеку от магазина в мае 2017 года из-за несанкционированных земляных работ в жилом доме №60 по проспекту Университетскому произошел взрыв газа. Четверо человек погибли, 10 – получили ранения. Законность строения вызвала у суда множество вопросов.

Изначально в 2001 году на месте магазина был нестационарный объект – торговый павильон. Однако после проведенной в 2010 году реконструкции размер сооружения значительно увеличился до 530 квадратных метров за счет монтажа новых наружных капитальных стен. Экс-депутат также владел рынком, расположенным по соседству с магазином «Петровский». Его уже власти демонтировали.

Сергей Шелкунов являлся депутатом Волгоградской городской думы с 2008 по 2013 год по Советскому одномандатному избирательному округу.

Фото: volgsovet.ru