Аналитика

Готовы ли вы жить в Сталинграде: жители города-героя высказались о переименовании Волгограда

Аналитика 14.04.2019 18:59
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14.04.2019 18:59


Сегодня в Волгограде вновь начала муссироваться тема переименования  Волгограда в Сталинград. Напомним, вопрос возникает с определенной периодичностью, и единого мнения на этот счет нет. Вместе с тем, согласно многочисленным опросам  различных фондов, включая "Левада-центр", фонда "Общественное мнение",  - большинство волгоградцев выступают против этой идеи. Кроме того, некоторые высказываются за возвращение городу более раннего названия - Царицын. Как изменилось и изменилось ли мнение волгоградцев по поводу переименования сегодня? Готовы ли волгоградцы сегодня жить в Сталинграде? Насколько вообще этот вопрос  актуален для жителей? Съемочная группа ИА "Высота 102" спросила об этом граждан.

  


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