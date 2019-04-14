



Сегодня в Волгограде вновь начала муссироваться тема переименования Волгограда в Сталинград. Напомним, вопрос возникает с определенной периодичностью, и единого мнения на этот счет нет. Вместе с тем, согласно многочисленным опросам различных фондов, включая "Левада-центр", фонда "Общественное мнение", - большинство волгоградцев выступают против этой идеи. Кроме того, некоторые высказываются за возвращение городу более раннего названия - Царицын. Как изменилось и изменилось ли мнение волгоградцев по поводу переименования сегодня? Готовы ли волгоградцы сегодня жить в Сталинграде? Насколько вообще этот вопрос актуален для жителей? Съемочная группа ИА "Высота 102" спросила об этом граждан.











