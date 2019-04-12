«Сорок три штрафа»: Задержанного водителя “Hyundai Accent” за смертельное ДТП с маршруткой уже лишали прав
Расследования 12.04.2019 10:42
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12.04.2019 10:42
Задержанный 28-летний водитель “Hyundai Accent” в 2015 году был лишен водительских прав за выезд на встречную полосу. Как стало известно ИА «Высота 102», машина, которая вчера протаранила маршрутку, а та сбила насмерть пешехода, принадлежит отцу находившегося за рулем мужчины. Выяснилось, штрафы за нарушение правил дорожного движения приходили в семью регулярно. По предварительным данным, в основном - на водителя, который вчера спровоцировал страшное ДТП. Всего за машиной числятся 43 штрафа. Так, 32 раза иномарка превышала скорость, 7 раз выписывался штраф за повторное нарушение скорости на 40-60 километров, 1 раз машина вылетала на красный, 2 раза автомобиль выезжал на выделенную полосу.
Напомним, авария произошла накануне в 17:20 в Дзержинском районе на улице Исторической. Как сообщалось, иномарка врезалась в “ГАЗель”-маршрутку №46С. Это случилось, когда водитель “Hyundai” стал заворачивать со второго ряда в крайний правый ряд. От удара микроавтобус отбросило на тротуар. Перескочив бордюр и пробив металлическое ограждение, маршрутка врезалась в остановку общественного транспорта “Комплекс "Русь". Стоявший на остановке мужчина погиб на месте. С травмами была госпитализирована 22-летняя девушка - пассажир маршрутки.
Водитель иномарки задержан. Как сообщали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дело в отношении 28-летнего водителя “Hyundai Accent” возбуждено по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека”. Как стало известно ИА "Высота 102", водителя зовут Алихан Халидов.
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