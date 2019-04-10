Волгоградец наказал авиакомпанию «Победа» за ФИО в билете «задом-наперед»





В Двенадцатый апелляционный суд поступила жалоба авиакомпании «Победа» на решение арбитражного суда Волгоградской области, который рассматривал курьезный случай, произошедший с волгоградцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитража, волгоградец в марте прошлого года забронировал билет на самолет в Санкт-Петербург и сразу оплатил поездку. Однако на борт самолета его не пустили. Выяснилось, что ФИО пассажира неправильно было написано в билете – вместо «Калиничев Максим Владимирович» значилось… «Владимирович Калиничев Максим». Несмотря на то, что паспортные данные, указанные в билете, полностью совпадали с серией и номером паспорта пассажира, улететь ему не удалось – свою ошибку в авиакомпании не признали. Наоборот, представители «Победы» заявили, что во всем виноват сам пассажир, который "не принял мер к устранению недостатков своего билета". За оказание некачественной услуги, нарушение прав потребителя авиакомпания была привлечена к ответственности управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области - оштрафована на 30 тысяч рублей. Но в «Победе» в этим не согласились и просили признать незаконным постановление Роспотребнадзора. Арбитражный суд Волгоградской области установил вину авиаперевозчика в случившемся и отказал в удовлетворении требований авиакомпании «Победа». Но это решение вновь не удовлетворило авиаперевозчика, который обжаловал решение арбитражного суда Волгоградской области в вышестоящей инстанции. ИА "Высота 102" будет следить за развитием событий.



