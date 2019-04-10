Аналитика 10.04.2019 11:03
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10.04.2019 11:03
Зарплатные предпочтения жителей города-миллионника выяснили аналитики финансового университета при правительстве РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, которое было проведено в 78 городах России с населением выше 250 тысяч человек, больше всего хотят зарабатывать москвичи – не менее 100 тысяч рублей в месяц, самыми скромными оказались жители Читы – 50 тысяч. Волгоградцы мечтают о зарплате в 63 тысячи рублей.
Опрошенные поделились также, какие блага для них составляют качество жизни. Конечно, на первом месте оказался фактор наличия недвижимости – квартиры или дома, на втором месте – возможность получать образование, на третьем – лечиться, в том числе и платно. Также среди благ современного человека – путешествия, занятия спортом, организация культурного досуга, автомобиль и бытовая техника.
Способы достижения этих целей для опрошенных оказались разными – большинство считают, что для этого надо получить хорошее образование, кто-то уверен, что нужно добиваться справедливости для возможности хорошо жить. Некоторые думают, что все зависит от самого человека, который должен хорошо работать или найти приличную работу. И лишь 5% назвали способом достижения желаемого – отъезд за границу.
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